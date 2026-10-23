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Hardoi News: बाइक की टक्कर से घायल वृद्धा की 12 दिन बाद मौत

Fri, 23 Oct 2026 11:08 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:08 PM IST
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Elderly woman injured in bike collision dies 12 days later
फोटो- 01- बड़ी गुड्डी। फाइल फोटो
हरपालपुर। कोतवाली क्षेत्र के सोनू पुरवा गांव में 12 दिन पहले बाइक की टक्कर से घायल हुई वृद्धा की बृहस्पतिवार को मौत हो गई। मृतका की बहू ने गांव के कुछ लोगों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। बहू की शिकायत पर पुलिस ने शव काे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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गांव निवासी बड़ी गुड्डी (55) बीते 10 अक्तूबर को उन्नाव-कटरा मार्ग पर बाइक की टक्कर से घायल हो गई थीं। उनकी बहू रजनी ने बताया कि बड़ी गुड्डी अपनी पौत्री सुरभि (08)
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के साथ खेत जा रही थीं। इस दौरान बरसोहिया गांव के पास बाइक ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में वृद्धा और उनकी पौत्री गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद परिजन उन्हें घर ले आए थे।
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बृहस्पतिवार शाम वृद्धा ने घर पर दम तोड़ दिया। वृद्धा के पति हरिराम की छह साल पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में एक पुत्र और पांच पुत्रियां हैं। वृद्धा की बहू रजनी ने हादसे के बाद गांव के चार लोगों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। प्रभारी निरीक्षक संदीप शुक्ला ने बताया कि वृद्धा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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