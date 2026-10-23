Hardoi News: बाइक की टक्कर से घायल वृद्धा की 12 दिन बाद मौत

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गांव निवासी बड़ी गुड्डी (55) बीते 10 अक्तूबर को उन्नाव-कटरा मार्ग पर बाइक की टक्कर से घायल हो गई थीं। उनकी बहू रजनी ने बताया कि बड़ी गुड्डी अपनी पौत्री सुरभि (08) विज्ञापन

के साथ खेत जा रही थीं। इस दौरान बरसोहिया गांव के पास बाइक ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में वृद्धा और उनकी पौत्री गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद परिजन उन्हें घर ले आए थे। विज्ञापन विज्ञापन

बृहस्पतिवार शाम वृद्धा ने घर पर दम तोड़ दिया। वृद्धा के पति हरिराम की छह साल पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में एक पुत्र और पांच पुत्रियां हैं। वृद्धा की बहू रजनी ने हादसे के बाद गांव के चार लोगों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। प्रभारी निरीक्षक संदीप शुक्ला ने बताया कि वृद्धा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गांव निवासी बड़ी गुड्डी (55) बीते 10 अक्तूबर को उन्नाव-कटरा मार्ग पर बाइक की टक्कर से घायल हो गई थीं। उनकी बहू रजनी ने बताया कि बड़ी गुड्डी अपनी पौत्री सुरभि (08)

हरपालपुर। कोतवाली क्षेत्र के सोनू पुरवा गांव में 12 दिन पहले बाइक की टक्कर से घायल हुई वृद्धा की बृहस्पतिवार को मौत हो गई। मृतका की बहू ने गांव के कुछ लोगों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। बहू की शिकायत पर पुलिस ने शव काे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।