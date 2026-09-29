Hardoi News: कच्ची दीवार गिरी,वृद्धा की मौत

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पानवती अपने घर में अकेली रहती थीं। उनके भतीजे रामचंद्र ने बताया कि रविवार दोपहर तेज बारिश के कारण कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू किया। काफी प्रयास के बाद महिला को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंची।कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उपजिलाधिकारी एनराम ने जानकारी दी कि नायब तहसीलदार ने घटनास्थल की जांच की है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।