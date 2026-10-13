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Hardoi News: ट्रक से कुचलकर वृद्धा की मौत

Tue, 13 Oct 2026 10:55 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:55 PM IST
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Elderly woman crushed to death by truck
फोटो-43-हीरावती। फाइल&nbsp;फोटो
बिलग्राम। किसान सम्मान निधि के बारे में जानकारी कर बैंक से वापस जा रही वृद्धा को उन्नाव कटरा मार्ग पर ट्रक ने कुचल दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना मंगलवार दोपहर में जरौली नेवादा मोड़ के पास हुई।
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कोतवाली क्षेत्र के अतर्छा बुजुर्ग की रहने वालीं हीरावती (65) का बैंक खाता बिलग्राम की पंजाब नेशनल बैंक में है। पुत्र शिवकरन ने बताया कि मंगलवार दोपहर हीरावती किसान सम्मान निधि के बारे में जानकारी करने बैंक गई थीं। वहां से नेवादा मोड़ के आगे रहने वाले ग्राम प्रधान के यहां जा रही थीं। इस बीच बाइक शोरूम के पास ट्रक ने हीरावती को कुचल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया। यहां अधीक्षक डाॅ. हेमंत राजपूत ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार में तीन पुत्र और एक पुत्री है। कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि ट्रक की तलाश की जा रही है। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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