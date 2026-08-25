Hardoi News: सवायजपुर अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष और एसडीएम के बीच विवाद, बातचीत से सुलझा
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:44 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:44 PM IST
विज्ञापन
सवायजपुर। तहसील में जनता दर्शन के दौरान एक शख्स की समस्या लेकर पहुंचे अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा और एसडीएम शिवानी सिंह के बीच विवाद हो गया। पूर्व अध्यक्ष का आरोप है कि कार्यालय में घुसते ही एसडीएम बिफर पड़ीं और कार्यालय से बाहर जाने के लिए कह दिया। घटना का पता चलने पर संघ भवन में आनन फानन बैठक हुई। हालांकि बाद में एसडीएम और अधिवक्ताओं के बीच बातचीत हुई और मामला शांत हो गया।
अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा मंगलवार को पाली निवासी हारून के साथ एसडीएम के कक्ष में गए थे। हारून की भूमि का गाटा नंबर तहसील अभिलेखों में गलत दर्ज है। इसी समस्या को बताकर निस्तारण कराने जितेंद्र गए थे। आरोप है कि इस दौरान एसडीएम शिवानी सिंह ने उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया और कार्यालय से बाहर निकाल दिया। इसके बाद अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राज प्रकाश सिंह की मौजूदगी में संघ भवन में अधिवक्ताओं की बैठक हुई।
बैठक में एसडीएम के व्यवहार की निंदा करते हुए पूरे मामले की शिकायत डीएम से किए जाने की बात कही गई। इस बीच एसडीएम ने इसी मामले में बातचीत के लिए अधिवक्ताओं को अपने कार्यालय में बुलाया। राज प्रकाश सिंह का दावा है कि एसडीएम ने घटना पर खेद जताया है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने का भरोसा भी दिया। इसलिए मामला शांत हो गया। एसडीएम शिवानी सिंह ने बताया कि अशिष्टता जैसी कोई बात नहीं हुई। थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। कोई बड़ी बात नहीं है।
विज्ञापन
ड्राइवर के पास रहता एसडीएम का सीयूजी फोन
शासन के निर्देशों के बाद भी अधिकारी सीयूजी फोन रिसीव करने में रुचि नहीं दिखा रहे। एसडीएम सवायजपुर शिवानी सिंह का सीयूजी नंबर पहले तो रिसीव ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद उनके चालक हरिओम ने फोन रिसीव किया। इस दौरान हरिओम ने बताया कि एसडीएम से बात नहीं हो पाएगी।
विज्ञापन
अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा मंगलवार को पाली निवासी हारून के साथ एसडीएम के कक्ष में गए थे। हारून की भूमि का गाटा नंबर तहसील अभिलेखों में गलत दर्ज है। इसी समस्या को बताकर निस्तारण कराने जितेंद्र गए थे। आरोप है कि इस दौरान एसडीएम शिवानी सिंह ने उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया और कार्यालय से बाहर निकाल दिया। इसके बाद अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राज प्रकाश सिंह की मौजूदगी में संघ भवन में अधिवक्ताओं की बैठक हुई।
विज्ञापन
बैठक में एसडीएम के व्यवहार की निंदा करते हुए पूरे मामले की शिकायत डीएम से किए जाने की बात कही गई। इस बीच एसडीएम ने इसी मामले में बातचीत के लिए अधिवक्ताओं को अपने कार्यालय में बुलाया। राज प्रकाश सिंह का दावा है कि एसडीएम ने घटना पर खेद जताया है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने का भरोसा भी दिया। इसलिए मामला शांत हो गया। एसडीएम शिवानी सिंह ने बताया कि अशिष्टता जैसी कोई बात नहीं हुई। थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। कोई बड़ी बात नहीं है।
विज्ञापन
ड्राइवर के पास रहता एसडीएम का सीयूजी फोन
शासन के निर्देशों के बाद भी अधिकारी सीयूजी फोन रिसीव करने में रुचि नहीं दिखा रहे। एसडीएम सवायजपुर शिवानी सिंह का सीयूजी नंबर पहले तो रिसीव ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद उनके चालक हरिओम ने फोन रिसीव किया। इस दौरान हरिओम ने बताया कि एसडीएम से बात नहीं हो पाएगी।