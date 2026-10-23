Hardoi News: 13 साल बाद सीएचसी हरियावां में शुरू हुई डिजिटल एक्सरे की सुविधा

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरियावां पर लंबे समय से एक्सरे जांच की सुविधा न होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। हड्डी में चोट, दुर्घटना में घायल होने और अन्य समस्याओं के साथ अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को एक्सरे कराने के लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों को अतिरिक्त समय और पैसे खर्च करने पड़ते थे। कई बार जांच कराने के लिए दूसरे अस्पताल तक पहुंचने की परेशानी के कारण मरीजों को उपचार के लिए इंतजार भी करना पड़ता था। खासकर ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों के लिए यह समस्या अधिक मुश्किल भरी थी।सीएचसी पर एक्सरे मशीन शुरू होने से अब उन्हें जांच के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करीब 13 साल बाद शुरू हुई इस सुविधा से क्षेत्र के मरीजों को स्थानीय स्तर पर जांच का लाभ मिल सकेगा। जरूरत पड़ने पर चिकित्सक एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर मरीजों का उपचार कर सकेंगे। इससे सीएचसी आने वाले मरीजों को राहत मिलने के साथ ही मेडिकल कॉलेज पर जांच का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।मरीजों को सहूलियत-सीएचसी पर एक्सरे की सुविधा शुरू होने की जानकारी पर सीने में परेशानी होने पर चेस्ट का एक्सरे कराने सीएचसी आए। स्थानीय स्तर पर जांच की सुविधा मिलने से अब दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। -सर्वेश, कुरसेली-चोट लगने या दुर्घटना होने पर अब पहले मेडिकल कॉलेज या फिर शहर के ही निजी अस्पताल भागना पड़ता था। अब आपात स्थिति में भी जांच के लिए दूसरे अस्पताल तक पहुंचने की परेशानी कम होगी। -रविंद्र कुमार, सुमईसीएचसी के टेक्नीशियन सुशील कुमार को प्रशिक्षण दिलाकर एक्सरे मशीन को शुरू करवा दिया गया है। कुछ मरीजों की जांच भी हुई है। इससे क्षेत्र और आसपास के गांव के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। -डॉ. अंकुर कुमार, सीएचसी प्रभारी