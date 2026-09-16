Hardoi News: मेडिकल कॉलेज में दवाओं की किल्लत पर डीजीएमई कार्यालय सख्त

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ओपीडी से लेकर भर्ती मरीजों के उपचार में कई जरूरी दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी में पूरी दवाएं नहीं हैं, मरीज और तीमारदार अस्पताल की जनसुविधा केंद्र पर जाते हैं तो वहां भी पूरी दवाएं नहीं मिलतीं। उन्हें बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है। इतना ही नहीं महिला अस्पताल में भी दवाओं की उपलब्धता को लेकर पहले सवाल उठ चुके हैं।गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और विटामिन डी-थ्री जैसी जरूरी दवाएं भी नहीं मिलतीं। दवाओं की किल्लत को लेकर बुधवार को