Hardoi News: कोरोना काल में खत्म हुए ट्रेनों के ठहराव, अब शुरू कराने की मांग

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संगठन के लखनऊ मंडल अध्यक्ष रावेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा कि वर्तमान समय में बालामऊ शाहजहांपुर पैसेंजर ट्रेन के अलावा कोई भी ट्रेन बघौली स्टेशन पर नहीं रुकती है। कोरोना काल से पहले लगभग 12 ट्रेनों का ठहराव यहां था। इन ट्रेनों का ठहराव फिर से शुरू कराने की मांग की गई है। इसके अलावा विक्टोरियागंज माइनर को लखनऊ ब्रांच से सीधा जोड़े जाने की मांग भी ज्ञापन में की गई है।खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए इसे रुकवाने की मांग भी ज्ञापन में संगठन के कार्यकर्ताओं ने की। बघौली में आधार कार्ड बनवाने और संशोधन कराने के लिए केंद्र खुलवाने की मांग भी की गई। इसके अलावा भी कई मांगे ज्ञापन में की गईं। प्रदर्शन के दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष रामलखन पाठक, राम गोपाल, ईश्वर दीन, अमीर हसन आदि मौजूद रहे।