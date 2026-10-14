Hardoi News: धरने पर बैठे सभासद, अध्यक्ष के समझाने पर उठे

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नगर पालिका के वरिष्ठतम सभासद आवास विकास कालोनी के राजीव सिंह के नेतृत्व में बीते दिनों सभासदों ने बैठक की थी। इसके बाद सोमवार को एक ज्ञापन भी दिया था। इस दौरान सभासदों ने कहा था कि नगर पालिका के जिम्मेदार मनमानी कर रहे हैं। फर्जी अदेयता प्रमाण पत्र से वाहन स्टैंडों की नीलामी कर ठेके दिए जाने का आरोप लगाया था।साथ ही नगर पालिका के आउट सोर्सिंग कर्मियों का मानदेय दो माह से न मिलने की बात कही थी। सभासदों का कहना था कि सबसे ज्यादा काम सफाई कर्मी ही करते हैं और उन्हीं को समय से मानदेय नही मिल पा रहा। इसी को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में सभासद धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद नगर पालिका अध्यक्ष ससुख सागर मिश्र भी वहां पहुंचे और सभासदों के बीच ही बैठ गए। कर्मचारियेां का मानदेय मंगलवार को ही बैंक खातों में भेजे जाने और प्रक्रिया में दो तीन दिन का समय लगने की जानकारी दी। अन्य मुद्दों पर भी बातचीत करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभासदों का धरना भी खत्म हो गया। इस दौरान जमील अहमद, सुधीर गुप्ता, अमित त्रिवेदी रानू, धर्मरुचि सिंह, सभासद पति राजीव सिंह आदि मौजूद रहे।