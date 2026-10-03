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Hardoi News: बिल अधिक आने पर भड़के उपभोक्ता, बिजली टीम से मारपीट

Sat, 03 Oct 2026 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:24 PM IST
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Consumers outraged over high bills; electricity team assaulted.
सांडी। कस्बे के मोहल्ला सरामुल्लागंज में शनिवार को विद्युत बिलिंग करने पहुंची विभागीय टीम के साथ मारपीट की गई। बिल अधिक आने को लेकर हुए विवाद में सुपरवाइजर और मीटर रीडर के साथ उपभोक्ताओं ने गाली गलौज की। विरोध करने पर दोनों की पिटाई की गई। इसमें दोनों कर्मचारी घायल हो गए। जानकारी मिलते ही विभागीय अधिकारी घायल कर्मचारियों के साथ थाने पहुंचे। पुलिस ने दोनों का चिकित्सीय परीक्षण कराया है।
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सांडी थाना क्षेत्र के इसरापुर गांव निवासी विद्युत विभाग के सुपरवाइजर अभिनव श्रीवास्तव शनिवार को मीटर रीडर प्रतीक दीक्षित के साथ सरामुल्लागंज मोहल्ले में घर-घर जाकर बिलिंग कर रहे थे। इसी दौरान टीम उपभोक्ता शफी के घर पहुंची। आरोप है कि मीटर की रीडिंग के आधार पर बिल निकाला गया तो रकम अधिक होने की बात कहकर शफी नाराज हो गए। आरोप है कि इसी बात को लेकर शफी ने अपने भाई अयान के साथ मिलकर विद्युत टीम से गाली गलौज शुरू कर दी।
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कर्मचारियों ने विरोध किया तो दोनों ने उनके साथ मारपीट कर दी। घटना में दोनों कर्मचारी घायल हो गए। मारपीट की जानकारी मिलते ही उपखंड अधिकारी सुनील कुमार प्रभात और अवर अभियंता मुकेश गुप्ता थाने पहुंचे। विभागीय कर्मचारियों की ओर से थाने में शिकायती पत्र दिया गया। प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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