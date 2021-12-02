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Hardoi News: जेसीबी की टक्कर से स्कूटी सवार व्यापारी की मौत, साथी गंभीर

Thu, 22 Oct 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:21 AM IST
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Businessman on a scooter dies after being hit by a JCB; companion critically injured
शाहाबाद। लखनऊ-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर महुआ टोला चुंगी के पास जेसीबी की टक्कर से स्कूटी सवार कपड़ा व्यापारी की बुधवार दोपहर मौत हो गई। उनका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद चालक जेसीबी समेत मौके से निकलने में कामयाब रहा।
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नगर के मौलागंज निवासी अकील उर्फ अन्नू (40) की सिनेमा रोड पर कपड़े की दुकान है। बुधवार दोपहर वह स्कूटी से अपने दोस्त हर्रई निवासी फरहद (28) के साथ दिलावरपुर जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबे के पास सामने से आ रही जेसीबी ने स्कूटी में टक्कर मार दी। घटना में स्कूटी सवार दोनों युवक घायल हो गए। दोनों को सीएचसी ले जाया गया। यहां अकील को मृत घोषित कर दिया गया। फरहद को हायर सेंटर ले जाने की सलाह पर परिजन उन्हें बरेली ले गए। मृतक के परिवार में पत्नी, दो बेटे और दो बेटियां हैं। कोतवाल अरविंद राय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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