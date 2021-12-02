Hardoi News: बूंदी लड्डू और बर्फी में रंग और एक्सपायर्ड मिली कोल्डड्रिंक

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खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुमार चित्रसेन और मोबाइल प्रयोगशाला की टीम ने 33 नमूने लिए। जांच में मिठाई के तीन नमूनों में रंग की मिलावट की पुष्टि हुई। इस पर दुकानदारों को हिदायत दी गई। अतरौली रोड स्थित गोदाम में कोल्डड्रिंक की जांच की। जो एक्सपायर थी। लगभग 560 लीटर और अनुमानित कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई। टीम ने कोल्डड्रिंक को नष्ट करा दिया। संडीला स्थित श्याम मिष्ठान भंडार,बाला जी स्वीट,शिव मिष्ठान भंडार,बाबा लड्डू भंडार, नत्था स्वीट व अतरौली में गुप्ता स्वीट, मौर्या स्वीट, बालाजी स्वीट, राम अवतार स्वीट, मां वैष्णों स्वीट्स और गोकुल स्वीट की दुकानों पर नमूने लिए गए। इसमें से मां वैष्णों स्वीट व मौर्या स्वीट में बूंदी लडडू में ऑरेंज कलर व गोकुल स्वीट में बर्फी में हरा रंग मिला था। सभी को हिदायत दी गई है। इसके अलावा गोकुल स्वीट में एक्सपायर कोल्डड्रिंक मिलीं।

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संडीला। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बुधवार को नगर में मिठाई और किराना दुकानों का निरीक्षण किया। टीम ने मोबाइल प्रयोगशाला की मदद से खाद्य पदार्थों की जांच की।