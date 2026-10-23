फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Body of a man, distressed over his wife's death, found hanging from a tree

Hardoi News: पत्नी की मौत से तनाव ग्रसित युवक का पेड़ से लटका मिला शव

Fri, 23 Oct 2026 11:09 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Body of a man, distressed over his wife's death, found hanging from a tree
फोटो- 22- घटनास्थल पर जांच करते पुलिस कर्मी व मौके पर जुटी भीड़।संवाद
सवायजपुर। कोतवाली क्षेत्र के भैलामऊ गांव में शुक्रवार सुबह बाग में शीशम के पेड़ से ग्रामीणों ने युवक का शव लटका देखा। शव को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतार कर जांच-पड़ताल की तो मृत युवक की पहचान बड़ौरा गांव निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।
विज्ञापन

बड़ौरा गांव निवासी नीरज पाल (42) मजदूरी करते थे। नीरज की पत्नी नीलम ने करीब 12 साल पहले आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनके चार बेटे शेखर, राजा, देव और आयुष हैं। पुत्र शेखर ने बताया कि मां की मौत के बाद रिश्तेदारों ने पिता नीरज को दूसरी शादी करने की सलाह दी थी लेकिन उन्होंने बच्चों की परवरिश का हवाला देते हुए शादी से इन्कार कर दिया। तनाव के चलते वह ज्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं करते थे।
विज्ञापन

शेखर ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम खाना खाने के बाद वह बाहर चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। परिजन ने उनकी तलाश की लेकिन जानकारी नहीं मिली। शुक्रवार सुबह गांव से करीब चार किलोमीटर दूर भैलामऊ-नगला मार्ग पर भैलामऊ गांव से पहले बाग में शीशम के पेड़ पर गमछे के फंदे से ग्रामीणों ने उनके शव को लटके देखा। शव को देखते ही बाग में भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोतवाल प्रिंस कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव को उतरवाकर जांच-पड़ताल की। बड़ौरा गांव निवासी नीरज के परिजन को सूचना दी। परिजन के पहुंचने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कोतवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।



चारों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल
जिन बच्चों की परवरिश के लिए नीरज ने रिश्तेदारों की सलाह पर दूसरी शादी से इन्कार कर दिया था। आज वही चारों बच्चे पहले मां और अब पिता की मौत के बाद अनाथ हो गए। चारों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन उन्हें ढांढस बंधाते नजर आए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed