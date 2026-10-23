Hardoi News: पत्नी की मौत से तनाव ग्रसित युवक का पेड़ से लटका मिला शव

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बड़ौरा गांव निवासी नीरज पाल (42) मजदूरी करते थे। नीरज की पत्नी नीलम ने करीब 12 साल पहले आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनके चार बेटे शेखर, राजा, देव और आयुष हैं। पुत्र शेखर ने बताया कि मां की मौत के बाद रिश्तेदारों ने पिता नीरज को दूसरी शादी करने की सलाह दी थी लेकिन उन्होंने बच्चों की परवरिश का हवाला देते हुए शादी से इन्कार कर दिया। तनाव के चलते वह ज्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं करते थे।शेखर ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम खाना खाने के बाद वह बाहर चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। परिजन ने उनकी तलाश की लेकिन जानकारी नहीं मिली। शुक्रवार सुबह गांव से करीब चार किलोमीटर दूर भैलामऊ-नगला मार्ग पर भैलामऊ गांव से पहले बाग में शीशम के पेड़ पर गमछे के फंदे से ग्रामीणों ने उनके शव को लटके देखा। शव को देखते ही बाग में भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया।कोतवाल प्रिंस कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव को उतरवाकर जांच-पड़ताल की। बड़ौरा गांव निवासी नीरज के परिजन को सूचना दी। परिजन के पहुंचने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कोतवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।चारों बच्चों का रो-रोकर बुरा हालजिन बच्चों की परवरिश के लिए नीरज ने रिश्तेदारों की सलाह पर दूसरी शादी से इन्कार कर दिया था। आज वही चारों बच्चे पहले मां और अब पिता की मौत के बाद अनाथ हो गए। चारों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन उन्हें ढांढस बंधाते नजर आए।