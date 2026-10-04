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Hardoi News: पुलिस चौकी के पास हॉर्न बजाने के विवाद में भाजपा नेता के बेटे पर हमला

Sun, 04 Oct 2026 11:03 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:03 PM IST
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BJP leader's son attacked following a dispute over honking near a police outpost.
फोटो- 23- मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में मौजूद घायल एश्वर्य प्रताप सिंह। संवाद
हरदोई। शहर के बाबा मंदिर पुलिस चौकी के बाहर वाजपेयी चौराहे पर हॉर्न बजाने को लेकर रविवार रात हुए विवाद में भाजपा नगर उपाध्यक्ष के बेटे पर तीन युवकों ने हमला कर दिया। ईंट और लात घूसों की चोट से घायल किशोर को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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सरायथोक पश्चिमी निवासी योगेंद्र पाल सिंह भूसा व्यापारी हैं। वह भाजपा के नगर उपाध्यक्ष भी हैं। उनके बेटे ऐश्वर्य प्रताप सिंह (17) शहर के एक विद्यालय में कक्षा 11 के छात्र हैं। योगेंद्र पाल सिंह के अनुसार शनिवार रात करीब नौ बजे ऐश्वर्य लक्ष्मीपुरवा निवासी अपने दोस्त के घर से स्कूटी से वापस आ रहा था। बाबा मंदिर पुलिस चौकी के पास वाजपेयी चौराहे पर तीन युवक रास्ते में खड़े थे।
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रास्ता देने के लिए ऐश्वर्य ने हॉर्न बजाया तो युवक गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर एक युवक ने ईंट उठाकर उसके सिर पर मार दी। हमले में घायल ऐश्वर्य गिर पड़ा। इसके बाद आरोपियों ने उसे लात-घूसों से पीटा। मौके पर पहुंचे परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए, मेडिकल भी कराया गया। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि घटना संज्ञान में है। जांच की जा रही है।
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