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यूपी बैंक एम्प्लाइज यूनियन के जिला मंत्री एवं प्रदर्शन संयोजक रवींद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि 25 नवंबर को शाम 5:30 बजे आईडीबीआई बैंक की बांदा शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन होगा। इसमें शहर के विभिन्न बैंकों में कार्यरत कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के आईडीबीआई बैंक को विदेशी हाथों में बेचने के निर्णय के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। विज्ञापन

यूपी बैंक एम्प्लाइज यूनियन के जिला मंत्री एवं प्रदर्शन संयोजक रवींद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि 25 नवंबर को शाम 5:30 बजे आईडीबीआई बैंक की बांदा शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन होगा। इसमें शहर के विभिन्न बैंकों में कार्यरत कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के आईडीबीआई बैंक को विदेशी हाथों में बेचने के निर्णय के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है।

बांदा। आईडीबीआई बैंक के विनिवेश के विरोध में बुधवार को बैंक कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन और बैंकिंग क्षेत्र के अन्य संगठनों की ओर से तीन दिसंबर को घोषित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में यह प्रदर्शन किया जाएगा।