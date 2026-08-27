Hardoi News: पानी बढ़ने से राजघाट पर गंगा में स्नान पर लगाई गई रोक

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फोटो 33: बरंडारी-कुसुमखोर मार्ग पर टू लेन सड़क पर चल रहा बाढ़ का पानी। संवाद- गंगा, रामगंगा और गर्रा नदियों का पानी जिले में ले रहा फैलाव- प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत लिया निर्णय, श्रद्धालुओं से सहयोग की अपीलसंवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी का असर कटरी और कटियारी में दिखने लगा है। गंगा नदी में पानी के जलस्तर को देखते हुए राजघाट पर श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक लगा दी गई हे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से मेहंदीघाट पर स्नान न करने की अपील की है।गंगा, रामगंगा और गर्रा नदियों का पानी जिले में अब फैलाव के साथ बाढ़ का स्वरूप ले रहा है। गंगा नदी का पानी राजघाट पर बढ़ने के साथ ही आसपास के क्षेत्र को अपने में समेट लिया है। ऐसे ही कटियारी क्षेत्र में नदियों का पानी बढ़ने से बरंडारी-कुसुमखोर टू लेन मार्ग पर आ गया है। इससे लोगों को पानी से होकर आवागमन करना पड़ रहा है।बुधवार को गंगा नदी में नरौरा बैराज से 1,11,512 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि गर्रा नदी में 556 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंगा नदी का जलस्तर फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर खतरे के निशान को छू रहा है और 137.10 मीटर गेज पर बना हुआ है। वहीं राजघाट पर 125.73 मीटर गेज पर पानी है। रामगंगा नदी का पानी शाहजहांपुर के हुल्लापुर घाट पर 136.15 मीटर गेज पर है और गर्रा नदी का पानी शाहजहांपुर के मुमोक्ष आश्रम घाट पर 144.70 मीटर गेज पर है।बिलग्राम क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे गांवों में भी बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन और पुलिसकर्मी स्थिति पर दिन-रात नजर बनाए हुए हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। राजघाट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वह गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सतर्क रहें। बच्चों और मवेशियों को नदी के आसपास बिल्कुल न जाने दें और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। एसडीएम एन राम ने राजघाट पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया।मवेशियों के स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण के लिए लगाए गए शिविरबाढ़ प्रभावित गांवों में पशुपालन विभाग की तरफ से मवेशियों के स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण के लिए निशुल्क शिविर लगाए गए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कटरी और कटियारी क्षेत्र के गांवों में शिविर में टीमों की ड्यूटी लगाई गई है। बताया कि पुन्नापुरवा, कटरी बिलुही, परसोला, सारहियापुर, जरेला और मुर्चा आदि गांवों में शिविर लगाकर मवेशियों का टीकाकरण किया गया। (संवाद)