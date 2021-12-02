फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Bail plea

Hardoi News: हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 22 Oct 2026 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Bail plea
हरदोई। किशोरी का अपहरण कर गला दबाकर हत्या करने के प्रयास के आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी।
विज्ञापन

अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बीते दो जुलाई को अज्ञात व्यक्ति उनकी बेटी (16) को बहलाकर ले गया था। तीन जुलाई की सुबह बेटी खेत में बेहोशी की हालत में मिली थी। अस्पताल में उसे वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा गया था। गला दबाने की कोशिश किए जाने के निशान मिले थे। कुछ चोटें भी थीं। पुलिस ने मामले में इंदेश यादव को गिरफ्तार किया था।

इंद्रेश के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल कर चुनावी रंजिश में फंसाए जाने का आरोप लगाया। दावा किया कि घटना के वक्त वह महसूर में मजदूरी कर रहा था। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों के तर्काें को सुनने और पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed