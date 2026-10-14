Hardoi News: दिवाली से पहले शासन ने जिले के लिए खोला सौगातों का पिटारा

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59 किलोमीटर लंबाई में 34 मार्ग होंगे गड्ढामुक्तराज्य कृ़षि उत्पादन मंडी परिषद ने गड्ढा मुक्तिकरण योजना के तहत 34 मार्गाें के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर किया है। शाहाबाद मंडी के अधीन आने वाले 16 मार्ग, हरदोई मंडी के अधीन आने वाले 15 मार्ग, सांडी मंडी के अधीन आने वाले दो मार्ग और संडीला मंडी के अंतर्गत आने वाले एक मार्ग को गड्ढामुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर बजट जारी किया गया है। इन कार्याें पर कुल 16,39,80,000 रुपये खर्च होंगे। इसमें छह करोड़ 21 लाख रुपये, मंडी विकास निधि से दिए जाएंगे जबकि बाकी बजट परिषद से दिया जाएगा। मार्गाें का चयन संबंधित क्षेत्रों के विधायकों के प्रस्तावों पर हुआ है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी, गोपामऊ विधायक श्याम प्रकाश, सांडी विधायक प्रभाष कुमार के क्षेत्रों में कार्य मंजूर हुए हैं।पांच करोड़ से बनेंगे 10 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवनजनपद में संचालित 10 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को निजी भवन मिल जाएंगे। भवन निर्माण के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। 10 भवनों के निर्माण पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण की जिम्मेदारी उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ को सौंपी गई है। श्रीमऊ, मिरगावां, भरखनी, इछनापुर, शुक्लापुर, टंडौर खेड़ा, असही आजमपुर, शाहाबाद, खसौरा और अटिया मझिगवां में होम्योपैथिक अस्पतालों के नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा। कार्यदायी विभाग ने काम कराने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करा दी है।छह करोड़ से दो पुलों के निर्माण को मिली मंजूरीदो नए पुलों का निर्माण किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। बिरईजोड़ से अजान बाबा (शिव मंदिर) मार्ग पर सई नदी पर पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पहुंच और अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य भी होगा। इस पर दोनों तरफ लगभग एक किलोमीटर का पहुंच मार्ग बनेगा। इस निर्माण कार्य पर 2,66,04,000 रुपये खर्च होंगे। इसी तरह टड़ियावां मार्ग पर किलोमीटर सात से मामपुर भैंसरी जाने वाले मार्ग के किलोमीटर संख्या दो (भराव मार्ग) पर भी पुल का निर्माण कराया जाएगा। यहां भी पहुंच मार्ग का निर्माण होगा। इस परियोजना पर 3,26,24,000 रुपये खर्च होंगे। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त कार्याें के लिए सांसद जय प्रकाश ने शासन में प्रस्ताव भिजवाए थे। दावा है कि उनके प्रस्ताव पर ही शासन ने इनकी मंजूरी दी है।रैंसो में 3.25 करोड़ रुपये से बनेगा पीएचसी भवनशासन ने रैंसो में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने यहां नया स्वास्थ्य केंद्र बनवाए जाने को लेकर प्रस्ताव भेजा था। अब शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 3,24,99,000 रुपये के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दी है। निर्माण कार्य कराने के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।