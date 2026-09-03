Hardoi News: बेड पर पीले रंग की जगह बिछ़ी मिली सफेद चादर, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी खफा
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:56 PM IST
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हरियावां। स्वास्थ्य केंद्रों पर भर्ती होने वाले मरीजों को संक्रमण से बचाने के लिए शासन ने हर रोज बेडों पर चादर बदलने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य केंद्रों पर इसका पालन नहीं हो रहा है। बृहस्पतिवार को हरियावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने बृहस्पतिवार को तय रंग के स्थान पर सफेद रंग की चादर बिछ़ी मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया।
हरियावां सीएचसी पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी आरके सिंह ने बेड पर निर्धारित दिन के अनुसार अलग रंग की चादरें न बिछी मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के बेड पर बृहस्पतिवार को तय दिन के अनुसार पीले रंग की चादर बिछाने के निर्देश हैं जबकि बेडों पर सफेद रंग की चादर ही बिछी मिली। वहीं स्टोर रूम में भी दूसरे रंग की चादर भी रखी नहीं मिली। इस पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने जिम्मेदार कर्मचारियों से जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि अस्पताल में सप्ताह के सभी दिनों के लिए अलग-अलग रंग की चादरें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बावजूद सभी बेड पर सफेद चादरें ही क्यों बिछाई गईं। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित दिन में उसी रंग की चादर बेड पर बिछाई जाएं। इसके बाद उन्होंने सीएचसी परिसर और विभिन्न कक्षों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। कई स्थानों पर अपेक्षित सफाई न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। अस्पताल परिसर के आसपास भी कर्मचारियों को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। इस दौरान फार्मासिस्ट और अन्य कर्मी मौजूद रहे।
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किस दिन किस रंग की बिछेगी चादर
सोमवार-सफेद
मंगलवार- नारंगी
बुधवार- हरा
गुरुवार- पीला
शुक्रवार- पिंक व हल्का नीला
शनिवार- गहरा नीला
रविवार-लाल व भूरे रंग की बिछेगी चादर
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हरियावां सीएचसी पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी आरके सिंह ने बेड पर निर्धारित दिन के अनुसार अलग रंग की चादरें न बिछी मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के बेड पर बृहस्पतिवार को तय दिन के अनुसार पीले रंग की चादर बिछाने के निर्देश हैं जबकि बेडों पर सफेद रंग की चादर ही बिछी मिली। वहीं स्टोर रूम में भी दूसरे रंग की चादर भी रखी नहीं मिली। इस पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने जिम्मेदार कर्मचारियों से जानकारी ली।
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उन्होंने कहा कि अस्पताल में सप्ताह के सभी दिनों के लिए अलग-अलग रंग की चादरें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बावजूद सभी बेड पर सफेद चादरें ही क्यों बिछाई गईं। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित दिन में उसी रंग की चादर बेड पर बिछाई जाएं। इसके बाद उन्होंने सीएचसी परिसर और विभिन्न कक्षों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। कई स्थानों पर अपेक्षित सफाई न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। अस्पताल परिसर के आसपास भी कर्मचारियों को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। इस दौरान फार्मासिस्ट और अन्य कर्मी मौजूद रहे।
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सोमवार-सफेद
मंगलवार- नारंगी
बुधवार- हरा
गुरुवार- पीला
शुक्रवार- पिंक व हल्का नीला
शनिवार- गहरा नीला
रविवार-लाल व भूरे रंग की बिछेगी चादर