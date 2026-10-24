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लोकतंत्र और मताधिकार के लिए आयोजित हो रही रैली : डॉ. दामोदर

Sat, 24 Oct 2026 11:21 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:21 PM IST
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A rally being held for democracy and the right to vote
फोटो-28-बैठक में बोलते केंद्रीय पर्यवेक्षक डॉ. दामोदर गुर्जर व अन्य। स्रोत मीडिया सेल
हरदोई। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को कांग्रेस की ओर से आयोजित रैली की तैयारियों को लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षक डॉ. दामोदर गुर्जर ने शनिवार को बैठक की। नघेटा रोड स्थित कार्यालय में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया है। लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए रैली आयोजित की जा रही है।
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पत्रकार वार्ता में डाॅ. दामोदर ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान पर होने वाली रैली में हरदोई के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होेंगे। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि रैली के लिए अभी से तैयारियां पूरी कर ली जाएं। पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी निष्ठा के साथ मैदान में उतरना होगा।
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जिलाध्यक्ष विक्रम पांडेय ने पार्टी नेताओं काे भरोसा दिलाया कि हरदोई से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। बैठक और पत्रकार वार्ता में शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित, प्रदेश महासचिव सुभाष पाल, प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय सिंह, महिला इकाई की सुनीता देवी और युवा इकाई के मोहन सिंह भी मौजूद रहे।
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