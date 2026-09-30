प्रेमिका के लिए लेने गया था छोले भटूरे: हापुड़ में दुकान पर पत्नी ने पति को पकड़ा, पूछा- दो प्लेट किसके लिए?

बाबूगढ़ थाना क्षेत्र निवासी तीन बच्चों के पिता के ब्रजघाट गंगानगरी में प्रेमिका के साथ पहुंचने का मामला मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया। युवक अपनी प्रेमिका को एक आश्रम में छोड़कर दो प्लेट छोले-भटूरे पैक कराने पहुंचा था। इसी दौरान पत्नी को पति के ब्रजघाट में होने की जानकारी मिल गई। संदेह के आधार पर वह पीछा करते हुए वहां पहुंच गई और पति को नाश्ते की दुकान पर पकड़ लिया।

विज्ञापन