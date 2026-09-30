प्रेमिका के लिए लेने गया था छोले भटूरे: हापुड़ में दुकान पर पत्नी ने पति को पकड़ा, पूछा- दो प्लेट किसके लिए?
ब्रजघाट गंगानगरी में उससे वक्त हंगामा मच गया जब पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ा। युवक अपनी प्रेमिका को एक आश्रम के बाहर छोड़कर दो प्लेट छोले-भटूरे पैक कराने गया था।
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बाबूगढ़ थाना क्षेत्र निवासी तीन बच्चों के पिता के ब्रजघाट गंगानगरी में प्रेमिका के साथ पहुंचने का मामला मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया। युवक अपनी प्रेमिका को एक आश्रम में छोड़कर दो प्लेट छोले-भटूरे पैक कराने पहुंचा था। इसी दौरान पत्नी को पति के ब्रजघाट में होने की जानकारी मिल गई। संदेह के आधार पर वह पीछा करते हुए वहां पहुंच गई और पति को नाश्ते की दुकान पर पकड़ लिया।
युवक जैसे ही छोले-भटूरे पैक करा रहा था, पत्नी ने उसे रंगे हाथों पकड़ते हुए सवाल किया कि आखिर दो प्लेट छोले-भटूरे किसके लिए पैक करा रहे हो। अचानक पत्नी के पहुंचने से मौके पर हंगामा शुरू हो गया। दोनों के बीच कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते मामला ब्रजघाट पुलिस चौकी तक पहुंच गया।
परिजनों ने बताया कि पति की गतिविधियों को लेकर पत्नी को पहले से ही संदेह रहता था। इसको लेकर घर में कई बार विवाद भी हुआ था। रविवार को ब्रजघाट पहुंचने पर संदेह की तस्वीर उसके सामने साफ हो गई। पुलिस के अनुसारनयुवक अपनी प्रेमिका के साथ घूमने आया था।
सीओ राहुल यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद दोनों पक्षों को समझाया गया। भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न करने की हिदायत देकर उन्हें भेज दिया गया।