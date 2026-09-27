कहासुनी के बाद भिड़े दो पक्ष: हापुड़ के धौलाना में जमकर चले लाठी-डंडे, चार लोग घायल; वीडियो वायरल

हापुड़ जिले के थाना धौलाना क्षेत्र के देहरा में बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लाठी-डंडे चले, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

विज्ञापन









इस विवाद में करीब चार लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लाठियों से हमला कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस विवाद में करीब चार लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लाठियों से हमला कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।