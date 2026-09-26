Hapur News: थाना समाधान दिवस में एसपी ने सुनीं समस्याएं

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एसपी ज्ञानजंय सिंह ने कहा कि थाना समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुनकर उनका प्रभावी समाधान कराना है। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और जिन मामलों में पुलिस तथा राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है, उनमें दोनों विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर कार्रवाई करें।समाधान दिवस में थाना हाफिजपुर में आई एक शिकायत का मौके पर निस्तारण कराया गया। थाना बाबूगढ़ में आई तीन शिकायतों में से दो का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। थाना देहात में आई दो शिकायतों में से एक निस्तारण कराया गया। वहीं, नगर कोतवाली में आईं पांच शिकायतों में से दो का मौके पर निस्तारण कराया गया। शेष तीन शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए गए।