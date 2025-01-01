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Hapur News: डेढ़ साल से अधूरा अंडरपास, जनवरी तक राहत की उम्मीद

Sun, 25 Oct 2026 01:51 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:51 AM IST
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Underpass incomplete for a year and a half; relief expected by January
पिलखुवा में परतापुर रोड पर निर्माणाधीन अंडरपास।संवाद
पिलखुवा। शहर की परतापुर रोड पर रेलवे फाटक संख्या 85 सी का अंडरपास डेढ़ साल से अधिक समय से अधूरा है। रेलवे ने इस अंडरपास को जनवरी 2027 तक जनता के लिए खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्माण कार्य में देरी से स्थानीय लोगों को प्रतिदिन परेशानी हो रही है।
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उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडेय ने सांसद अतुल गर्ग को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है। अंडरपास के बॉक्स को धकेलकर स्थापित करने का काम अक्तूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। निर्माण अधूरा होने के कारण परतापुर रोड के वाहन बाजार के अंदर से गुजर रहे हैं। इससे बाजार में वाहनों का दबाव बढ़ गया है। राहगीरों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों को रोजाना दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं।
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सेक्शन इंजीनियर विपिन त्यागी के अनुसार, फाटक संख्या 85 सी का काम पूरा होने के बाद ही फाटक संख्या 81 पर अंडरपास का निर्माण शुरू होगा। दोनों जगहों पर एक साथ काम करना संभव नहीं है। सांसद अतुल गर्ग, विधायक धर्मेश सिंह तोमर और नगर पालिका अध्यक्ष विभु बंसल के प्रयासों से अंडरपास का निर्माण आगे बढ़ा है। जनवरी 2027 तक काम पूरा होने पर लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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