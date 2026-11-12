Hapur News: पूर्वांचल और बिहार जाने वाली ट्रेनों में उमड़ी भीड़, सीटें फुल

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छठ पूजा पर घर पहुंचने की जल्दबाजी के चलते अवध-असम एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। इन ट्रेनों के स्लीपर कोच में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। वहीं, एसी कोच में भी वेटिंग 50 के पार पहुंच गई है। ऐसे में यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। त्योहार पर परिवार के साथ यात्रा करने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके बावजूद नियमित ट्रेनों में भीड़ का दबाव कम नहीं हो रहा है।मामले में मुरादाबाद रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव का कहना है कि छठ पूजा के मद्देनजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर भी छह स्पेशल ट्रेनों को ठहराव दिया गया है, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल सके।