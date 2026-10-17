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Hapur News: शहर में बढ़ी निगरानी, एक करोड़ से लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

Sat, 17 Oct 2026 10:58 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:58 PM IST
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Surveillance stepped up in the city; CCTV cameras to be installed at a cost of one crore
पिलखुवा। शहर में सेफ सिटी योजना के तहत निगरानी बढ़ेगी। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है। योजना के लिए एक करोड़ रुपये की स्वीकृति मांगी गई है। इसमें कैमरे, कंट्रोल रूम और रखरखाव शामिल हैं। कैमरों के संचालन की व्यवस्था भी इसी राशि से होगी। फिलहाल 150 कैमरों का मानक तय किया गया है। सुरक्षा जरूरतों के अनुसार अन्य स्थान भी चिह्नित कर कैमरे लगाए जाएंगे।
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अधिकारियों के अनुसार घास मंडी तिराहा भी प्रस्तावित स्थानों में शामिल है। गांधी बाजार और बाजार बजाजा में भी कैमरे लगेंगे। बस अड्डा और मारवाड़ चौकी भी निगरानी में आएंगे। शैलेश फार्म कॉलोनी में भी कैमरे लगाने की योजना है। अन्य संवेदनशील स्थानों को भी चिह्नित किया जाएगा। इस तरह कैमरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उद्देश्य प्रमुख स्थानों की निगरानी मजबूत करना है।
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कंट्रोल रूम से होगी निगरानी

योजना में कंट्रोल रूम बनाने का प्रस्ताव शामिल है। यहां से विभिन्न स्थानों के कैमरों की निगरानी होगी। इसके निर्माण और संचालन का खर्च भी प्रस्तावित राशि में शामिल है। रखरखाव की व्यवस्था भी इसी योजना के तहत होगी।
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तीन दिन में प्रस्ताव भेजने के निर्देश
सहायक निदेशक (लेखा) अमित कुमार सिंह ने पत्र जारी किया। यह पत्र आठ अक्तूबर 2026 को जारी किया गया था। इसमें वास्तविक जरूरत के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश हैं। अधिशासी अधिकारी को प्रस्ताव तैयार करना है। इसे जिलाधिकारी हापुड़ के माध्यम से भेजा जाएगा। मिशन निदेशालय को प्रस्ताव तीन दिन में उपलब्ध कराना है।


सेफ सिटी योजना के तहत जरूरत के अनुसार प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। इसमें कैमरे, कंट्रोल रूम और रखरखाव की व्यवस्था शामिल होगी। - इंद्रपाल सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पिलखुवा



विधान परिषद सदस्य दिनेश गोयल के प्रस्ताव पर चयन की पहल है। कैमरे लगाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है, जल्द ही धनराशि उपलब्ध होते ही कैमरे लगाए जाएंगे। - विभु बंसल, पालिकाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पिलखुवा
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