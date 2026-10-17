फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Body of youth missing for three days found in a field

Hapur News: तीन दिन से लापता युवक का खेत में मिला शव

Sat, 17 Oct 2026 10:59 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:59 PM IST
विज्ञापन
Body of youth missing for three days found in a field
अंकित का शव मिलने के बाद जांच करते सीओ। संवाद
बहादुरगढ़। थाना क्षेत्र के गांव आलमनगर निवासी 23 वर्षीय अंकित का शव शनिवार को गांव के पास लिंक मार्ग स्थित ईख के खेत में पड़ा मिला। वह तीन दिन पहले घर से नोएडा स्थित पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए निकले थे। युवक का शरीर नीला पड़ा था। पुलिस शुरुआती जांच में आत्महत्या का अंदेशा जता रही है।
विज्ञापन

खेत के मालिक बहादुरगढ़ निवासी किसान राजपाल सिंह ने बताया कि शनिवार की सुबह उनके परिवार के लोग खेत पर चारा लेने गए थे। वहां ईख के खेत में उन्हें युवक का शव पड़ा दिखा। युवक का शरीर नीला पड़ा था। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश शुरू की।
विज्ञापन

शव मिलने की सूचना पर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शव की पहचान गांव निवासी कैलाश के 23 वर्षीय बेटे अंकित के रूप में की। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने परिजनों को इस बारे में बताया। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

नौकरी के लिए घर से गए थे अंकित

पिता कैलाश ने बताया कि अंकित नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। तीन दिन पहले वह दोबारा पेट्रोल पंप पर नौकरी करने की बात कहकर घर से निकले थे।

दो साल पहले हुई शादी, मायके में रह रही पत्नी
पुलिस के अनुसार अंकित का विवाह दो साल पहले औरंगाबाद क्षेत्र जनपद बुलंदशहर निवासी युवती से हुआ था लेकिन काफी समय से उनकी पत्नी अपने मायके में ही रह रही हैं।


सीओ ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed