फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Students from Hapur won four medals at a shooting competition

Hapur News: शूटिंग प्रतियोगिता में हापुड़ की छात्राओं ने जीते चार पदक

Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Students from Hapur won four medals at a shooting competition
हापुड़। सरूरपुर (बागपत) में 19 से 22 अक्तूबर तक आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में श्रीमती ब्रह्मादेवी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है।
विज्ञापन

प्रधानाचार्या मीनाक्षी यादव ने बताया कि कक्षा नौ की छात्रा साैम्या त्यागी ने चैंपियन ऑफ चैंपियन में द्वितीय रनरअप ट्रॉफी के साथ एक रजत पदक और 3100 रुपये का नकद पुरस्कार प्राप्त किया। कक्षा 11 की आयुषी सिंह ने चौथा स्थान हासिल करने के साथ अपनी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता।
विज्ञापन


कक्षा नौ की माही त्यागी ने पिस्टल कैटेगरी में रजत पदक प्राप्त किया, जबकि प्रियांशी चौधरी ने अपनी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। छात्राओं की इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्या मीनाक्षी यादव और विद्यालय प्रबंधन ने विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed