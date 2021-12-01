राहत : जिला अस्पताल में बनेगा पीकू वार्ड

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इससे गंभीर रूप से बीमार बच्चों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। साथ ही अस्पताल को पीजी की दो सीटें मिलने का रास्ता भी साफ होने की उम्मीद है। इससे बाल रोग विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को राहत मिलेगी।जिला अस्पताल में पीजी की दो सीटें मिलने की प्रक्रिया पिछले दो साल से चल रही है। इसके लिए अस्पताल स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले साल पीजी सीटों के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ी थी लेकिन पीकू वार्ड की सुविधा नहीं होने के कारण सीटें नहीं मिल सकी थीं। इसके बाद से ही अस्पताल में पीकू वार्ड बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।पीकू वार्ड बनने से गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने वाले बच्चों को विशेष निगरानी और उपचार की सुविधा मिल सकेगी। अभी ऐसे बच्चों को बेहतर इलाज के लिए कई बार बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। नई सुविधा शुरू होने से स्थानीय स्तर पर ही उपचार मिलने में मदद मिलेगी।