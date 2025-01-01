एमएलसी चुनाव : स्नातक में 32.68 व शिक्षक एमएलसी में 61.78 प्रतिशत पड़े वोट

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जिले में शुक्रवार को 14 केंद्रों व 29 मतदान स्थलों पर सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान हुआ। मतदान स्थलों पर मतदाताओं के अलावा किसी को अन्य प्रवेश नहीं दिया गया। स्नातक चुनाव में 11,937 और शिक्षक चुनाव में 4,226 मतदाताओं वोट डालना था। सुबह से ही मतदान की गति काफी धीमी रही। दिन चढ़ने के साथ वोटिंग प्रतिशत बढ़ता गया।मतदान केंद्रों के बाहर भाजपा व अन्य दलों के प्रत्याशियों के शिविर लगे हुए थे। इस दौरान समर्थक वोट मांगते नजर आए। स्नातक विधान परिषद सदस्य के लिए कुल 11,937 में से 3902 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। जबकि शिक्षक विधान परिषद सदस्य के लिए 4,226 मतों में से 2612 मतदाताओं ने ही वोट डाले।गढ़ और सिंभावली ब्लॉक में सुबह से ही मतदाता पहुंचने लगे लेकिन दोपहर के बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी। इन ब्लॉकों में स्नातक सीट पर कुल 645 मतदाताओं ने पंजीकरण कराया हुआ है। इसमें से 378 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं, सिंभावली में 210 में से केवल 61 मतदाता ही वोट डालने पहुंचे। गढ़ में 49.9 और सिंभावली में 29.4 प्रतिशत मतदान हुआ। जबकि शिक्षक सीट के लिए पंजीकृत 393 मतदाताओं में से 284 अपना-अपना वोट डालने के लिए गढ़ ब्लॉक में बने बूथ पर पहुंचे। इसके अलावा सिंभावली में 561 में से 473 मतदाताओं ने मतदान किया।डीएम ने एसपी ने किया निरीक्षणडीएम कविता मीना और एसपी मधुबन कुमार सिंह चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। इस दौरान केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मतदान केंद्रों पर तलाश के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया गया।युवक की जगह पहले ही वोट डाल गया कोईचुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा लेकिन एक दो मामले ऐसे जरूर सामने आए, जिनमें कोई और व्यक्ति पहले ही दूसरे की वोट डाल गया। नगर पालिका में युवक ने शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा सपा के नेताओं का यह भी आरोप था कि उनके पक्ष के लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। हालांकि अधिकारियों ने ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया।चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। किसी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली। मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के साथ मेरठ के मोदीपुरम भिजवाया गया है। 27 अक्तूबर को मेरठ में ही मतगणना होगी।- कविता मीना, जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारीहर दो घंटे में मतदान की स्थितिसुबह 8 बजे से 10 बजे तकस्नातक शिक्षक5.92 15.46सुबह 10 बजे से 12 बजे तकस्नातक शिक्षक15.92 38.58दोपहर 12 बजे से 2 बजे तकस्नातक शिक्षक22.87 52.17दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तकस्नातक शिक्षक32.68 61.78