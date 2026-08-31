हापुड़ में भीषण सड़क हादसा: गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटी तेज रफ्तार थार, चार युवकों की मौत, एक घायल

चिकित्सक ने कार सावर जोगिंदर पुत्र झाझन सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पालपुर थाना बिल्सी जिला बदायूं, सुखबीर पुत्र होती लाल उम्र 25 वर्ष, जसवंत पुत्र होतीलाल उम्र 20 वर्ष निवासीगण मेवली थाना उघैती जनपद बदायूं व रवि पुत्र करण सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पुरदलपुर थाना इस्लामनगर जिला बदायूं को मृत घोषित कर दिया। कार सवार विष्णु 17 वर्ष निवासी ग्राम पालपुर थाना बिल्सी को हल्की चोटे आई है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने परिजनों को सूचित किया है।