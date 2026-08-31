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हापुड़ में भीषण सड़क हादसा: गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटी तेज रफ्तार थार, चार युवकों की मौत, एक घायल

Mon, 31 Aug 2026 08:05 AM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़
अमर उजाला नेटवर्क, हापुड़ Published by: Akash Dubey Updated Mon, 31 Aug 2026 08:05 AM IST
सार

गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात तेज रफ्तार थार कार पलटी। बदायूं के चार युवकों की मौत हुई, एक अन्य घायल हुआ।

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Speeding Thar overturns on Ganga Expressway four youths killed
थार के उड़े परखच्चे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात करीब एक बजे बदायूं से दिल्ली जा रही थार कार तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें कार सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची सिंभावली पुलिस ने पांचों घायलों को इलाज के लिए सीएचसी सिखेड़ा भेजा।

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चिकित्सक ने कार सावर जोगिंदर पुत्र झाझन सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पालपुर थाना बिल्सी जिला बदायूं, सुखबीर पुत्र होती लाल उम्र 25 वर्ष, जसवंत पुत्र होतीलाल उम्र 20 वर्ष निवासीगण मेवली थाना उघैती जनपद बदायूं व रवि पुत्र करण सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पुरदलपुर थाना इस्लामनगर जिला बदायूं को मृत घोषित कर दिया। कार सवार विष्णु 17 वर्ष निवासी ग्राम पालपुर थाना बिल्सी को हल्की चोटे आई है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने परिजनों को सूचित किया है।

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