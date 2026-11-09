Hapur News: शिव क्रिकेट क्लब ने पांच विकेट से जीता क्रिकेट मैच

विज्ञापन

पहले बल्लेबाजी करते हुए पीडब्ल्यूडी हापुड़ इलेवन टीम ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 148 रन बनाए। इसमें संदीप सिंह ने नाबाद 35 रन, धीरेंद्र जोशी ने 18 रन, आशुतोष गुप्ता ने 18 रन, सक्षम ने 18 रन का योगदान दिया। शिव क्रिकेट क्लब की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सनी सिंह ने चार ओवर में 27 रन देकर तीन विकेट, अंकित त्यागी ने चार ओवर में 30 रन देकर दो विकेट, अमर ने चार ओवर में 33 रन देकर एक विकेट हासिल किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरे शिव क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने 16.5 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर पांच विकेट से मैच जीत लिया। इसमें मोहित ठाकुर ने 55 रन, अनिल ने 39 रन, मोनू कुमार ने 20 रन का योगदान दिया। पीडब्ल्यूडी हापुड़ इलेवन की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मनीष कुमार ने 3.5 ओवर में 35 रन देकर दो विकेट, अविनाश ने एक ओवर में छह रन देकर दो विकेट, एके ने चार ओवर में 26 रन देकर एक विकेट हासिल किया।