Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Shiv Cricket Club won the cricket match by five wickets

Hapur News: शिव क्रिकेट क्लब ने पांच विकेट से जीता क्रिकेट मैच

Mon, 09 Nov 2026 11:34 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Shiv Cricket Club won the cricket match by five wickets
शिवी क्रिकेट अकादमी में मैच जीतने के बाद पुरुस्कृत होते खिलाड़ी। स्रोत: अकादमी
हापुड़। धनौरा बाईपास स्थित के8 क्रिकेट अकादमी के मैदान पर पीडब्ल्यूडी हापुड़ इलेवन हौर शिव क्रिकेट क्लब खड़खड़ी के बीच टी-20 मैच खेला गया। मैच में शिव क्रिकेट क्लब ने पांच विकेट से जीत दर्ज की।
विज्ञापन

पहले बल्लेबाजी करते हुए पीडब्ल्यूडी हापुड़ इलेवन टीम ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 148 रन बनाए। इसमें संदीप सिंह ने नाबाद 35 रन, धीरेंद्र जोशी ने 18 रन, आशुतोष गुप्ता ने 18 रन, सक्षम ने 18 रन का योगदान दिया। शिव क्रिकेट क्लब की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सनी सिंह ने चार ओवर में 27 रन देकर तीन विकेट, अंकित त्यागी ने चार ओवर में 30 रन देकर दो विकेट, अमर ने चार ओवर में 33 रन देकर एक विकेट हासिल किया।
विज्ञापन

लक्ष्य का पीछा करने उतरे शिव क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने 16.5 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर पांच विकेट से मैच जीत लिया। इसमें मोहित ठाकुर ने 55 रन, अनिल ने 39 रन, मोनू कुमार ने 20 रन का योगदान दिया। पीडब्ल्यूडी हापुड़ इलेवन की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मनीष कुमार ने 3.5 ओवर में 35 रन देकर दो विकेट, अविनाश ने एक ओवर में छह रन देकर दो विकेट, एके ने चार ओवर में 26 रन देकर एक विकेट हासिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed