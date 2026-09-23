फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   RSK Inter College's Kabaddi team brought glory to the school

Hapur News: कबड्डी में आरएसके इंटर कॉलेज की टीम ने बढ़ाया विद्यालय का गौरव

Wed, 23 Sep 2026 11:32 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
RSK Inter College's Kabaddi team brought glory to the school
विजेता कबड्डी टीम के साथ आरएसके इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व शिक्षक। स्रोत संस्थान
सिंभावली। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में आरएसके इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता 21 सितंबर को चंडी विद्यालय, पिलखुवा में हुई थी। विद्यालय की चारों टीमों ने अंडर-19 और अंडर-17 बालक-बालिका वर्ग में भाग लिया।
विज्ञापन

अंडर-19 बालिका वर्ग की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, अंडर-17 बालिका वर्ग की टीम द्वितीय स्थान पर रही। बालक वर्ग की टीम ने भी बेहतर खेल दिखाते हुए तृतीय स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल रहा। बुधवार को प्रधानाचार्य राजीव कुमार गोहित ने विजेता खिलाड़ियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed