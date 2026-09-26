Hapur News: ऋषभ अकादमी स्कूल ने तीन रन से जीता क्रिकेट मैच

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ऋषभ अकादमी स्कूल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। इसमें अनस ने 47 रन, मीत ने 40 रन, शिवांग ने 36 रन बनाए। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अब्दुल, वंश और प्रिंस ने दो दो विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की टीम 19.2 ओवर में 180 रन ही बना सकी। टीम की ओर से कबीर जैन ने 48 रन, निखिल ने 36 रन की पारी खेली। ऋषभ अकादमी स्कूल की तरफ से गेंदबाजी करते हुए यक्ष, अनस और श्रेयांश ने दो दो विकेट हासिल किए।क्रिकेट कोच अतहर अली ने बताया कि पांच अक्टूबर से स्पोर्ट्स फॉर स्कूल अंडर 14 जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इसके मैच जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ में होंगे।