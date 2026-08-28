Hapur News: खादर में नाव से भाइयों तक पहुंचीं बहनें, चकलठीरा में पुलिया पर पानी से बनी समस्या

विज्ञापन



गंगा का जलस्तर कम होने के बावजूद खादर के रास्तों पर पानी की परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। रक्षाबंधन पर गढ़ की ओर से चकलठीरा और छोटी गड़ावली जाने वाली बहनों को पुलिया पर पानी मिलने के कारण नाव में सवार होकर गांव पहुंचना पड़ा। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनों ने इस चुनौती की परवाह नहीं की और नाव से सफर कर अपने मायके पहुंचीं। विज्ञापन

गांव चकलठीरा की पुलिया पर पानी भरा होने से लोगों को सामान्य दिनों की तरह आवागमन की सुविधा नहीं मिल सकी। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी ग्रामीणों को नाव के सहारे आना-जाना पड़ा। छोटी गड़ावली में भी पानी के कारण परेशानी बनी रही। विज्ञापन विज्ञापन

छह दिन में तेजी से घटा जलस्तर, निगरानी जारी

पिछले छह दिनों में गंगा का जलस्तर काफी कम हुआ है। अब हालात पहले की अपेक्षा सामान्य हैं। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है। - श्रीराम यादव, एसडीएम गंगा का जलस्तर कम होने के बावजूद खादर के रास्तों पर पानी की परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। रक्षाबंधन पर गढ़ की ओर से चकलठीरा और छोटी गड़ावली जाने वाली बहनों को पुलिया पर पानी मिलने के कारण नाव में सवार होकर गांव पहुंचना पड़ा। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनों ने इस चुनौती की परवाह नहीं की और नाव से सफर कर अपने मायके पहुंचीं।गांव चकलठीरा की पुलिया पर पानी भरा होने से लोगों को सामान्य दिनों की तरह आवागमन की सुविधा नहीं मिल सकी। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी ग्रामीणों को नाव के सहारे आना-जाना पड़ा। छोटी गड़ावली में भी पानी के कारण परेशानी बनी रही।छह दिन में तेजी से घटा जलस्तर, निगरानी जारीपिछले छह दिनों में गंगा का जलस्तर काफी कम हुआ है। अब हालात पहले की अपेक्षा सामान्य हैं। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है। - श्रीराम यादव, एसडीएम

गढ़मुक्तेश्वर। रक्षाबंधन के दिन भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की खुशी में खादर क्षेत्र की बहनों ने बाढ़ की मुश्किलों को भी मात दे दी। गंगा का जलस्तर करीब 20 दिन बाद चेतावनी निशान से नीचे पहुंचकर शुक्रवार को 198.32 मीटर दर्ज हुआ लेकिन चकलठीरा की पुलिया पर अब भी पानी भरा होने से गांव तक पहुंचने के लिए बहनों को नाव का सहारा लेना पड़ा। त्योहार के दिन भी नावें लोगों के आवागमन का प्रमुख जरिया बनी रहीं।