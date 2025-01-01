Hapur News: गांव लालपुर में बनेगा न्यू हापुड़ रेलवे स्टेशन, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

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गांव लालपुर में प्रस्तावित न्यू हापुड़ रेलवे स्टेशन यात्रियों की सुविधा के लिए मानक के अनुसार तीन प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, एफओबी, पार्किंग एरिया, यात्री शेड, शौचालय सहित जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही रेलवे स्टॉफ के लिए आवास का निर्माण भी किया जाएगा। नई रेलवे लाइन और स्टेशन बनने से रेलमार्ग की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के संचालन को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। भविष्य में ट्रेनों की संख्या बढ़ने पर भी रेल यातायात भी सुगम बनेगा।हापुड़ और सिंभावली क्षेत्र में दो रेलवे बाईपास प्रस्तावित हैं। पहला बाईपास करीब 19 किलोमीटर लंबा होगा, जो 24 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके निर्माण के लिए 97.5345 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। दूसरा बाईपास सिंभावली क्षेत्र में करीब 13 किलोमीटर लंबा होगा। इसके लिए 52.8286 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। दोनों बाईपास की कुल लंबाई 32 किलोमीटर और भूमि अधिग्रहण का क्षेत्रफल करीब 150.36 हेक्टेयर है। रेलवे बाईपास के अलावा जिले में शेष स्थानों पर पुरानी रेलवे लाइन के किनारे तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। इन लाइनों पर नॉन स्टॉप ट्रेनों और मालगाड़ियों का संचालन किया जा सकेगा।हापुड़ क्षेत्र में प्रस्तावित बाईपास कस्तला कासमाबाद, अनवरपुर, कांवी, रघुनाथपुर, पूठा हुसैनपुर, सबली, रामपुर, चितौली, अकड़ौली, सादिकपुर, सलाई, गौंदी, सुल्तानपुर, लालपुर, सिमरौली और बाबूगढ़ समेत अन्य गांवों से होते हुए शकरपुर तक जाएगा। वहीं, सिंभावली क्षेत्र का बाईपास सिखेड़ा मुरादाबाद, मुरादपुर, बढ़्ढा, रतुपुरा, वैट, सरूरपुर, अठसैनी, बदरखा, गढ़ बांगर, बढ़ खादर और अल्लाबख्शपुर होते हुए बागड़पुर तक प्रस्तावित है।