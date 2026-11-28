Hapur News: सिर में हथौड़े से वार कर व्यक्ति की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:49 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:49 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम न्यायालय ने वर्ष 2022 में थाना गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट स्थित एक स्कूल में सिर में हथौड़े से वार कर व्यक्ति की हत्या करने के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को 55 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
जिला बुलंदशहर के गांव बहगवा टांडा निवासी देवेंद्री ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि वह अपने पति नरेश के साथ श्री शक्ति मेमोरियल पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा रोड पुरानी टंकी ब्रजघाट में साफ-सफाई का कार्य करती थीं। इससे पहले वह चार-पांच वर्षों से विनय मिश्रा की धर्मशाला अमृत परिसर ब्रजघाट में रह रही थीं। उनके पति नरेश ब्रजघाट में कच्चे घाट पर छप्पर डालकर चाय की दुकान चलाते थे।
एक अक्तूबर 2022 की शाम वह अपनी पुत्री मानवी की ससुराल थाना गढ़मुक्तेश्वर के गांव गांवड़ी चली गई थीं। दो अक्तूबर को लौटने पर उनके पति नरेश स्कूल में मृत अवस्था में पड़े मिले। जानकारी करने पर पता चला कि एक अक्तूबर की शाम उनके पति नरेश का विश्वजीत पासवान उर्फ दद्दू निवासी कृतपुरा थाना पचलड़ी जिला देवरिया से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। विश्वजीत ने सिर पर हथौड़े से वार कर उनके पति की हत्या कर दी थी।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम हनी गोयल ने शनिवार को सुनवाई करते हुए विश्वजीत पासवान को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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जिला बुलंदशहर के गांव बहगवा टांडा निवासी देवेंद्री ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि वह अपने पति नरेश के साथ श्री शक्ति मेमोरियल पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा रोड पुरानी टंकी ब्रजघाट में साफ-सफाई का कार्य करती थीं। इससे पहले वह चार-पांच वर्षों से विनय मिश्रा की धर्मशाला अमृत परिसर ब्रजघाट में रह रही थीं। उनके पति नरेश ब्रजघाट में कच्चे घाट पर छप्पर डालकर चाय की दुकान चलाते थे।
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एक अक्तूबर 2022 की शाम वह अपनी पुत्री मानवी की ससुराल थाना गढ़मुक्तेश्वर के गांव गांवड़ी चली गई थीं। दो अक्तूबर को लौटने पर उनके पति नरेश स्कूल में मृत अवस्था में पड़े मिले। जानकारी करने पर पता चला कि एक अक्तूबर की शाम उनके पति नरेश का विश्वजीत पासवान उर्फ दद्दू निवासी कृतपुरा थाना पचलड़ी जिला देवरिया से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। विश्वजीत ने सिर पर हथौड़े से वार कर उनके पति की हत्या कर दी थी।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम हनी गोयल ने शनिवार को सुनवाई करते हुए विश्वजीत पासवान को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।