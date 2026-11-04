Hapur News: 20 गांवों की बीमार मिट्टी में पड़ेगी जान, तैयार होगा सुधार का प्लान

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मृदा विशेषज्ञों के अनुसार, रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल और जैविक पदार्थों की कमी से मिट्टी में जीवांश कार्बन लगातार घट रहा है। जांच में इसकी मात्रा 0.2 से 0.5 के बीच मिली, जबकि सामान्य स्तर 0.8 होना चाहिए। इसी तरह फास्फोरस की उपलब्धता 50 किलो प्रति हेक्टेयर के मुकाबले केवल 18 किलो मिली। पोटाश भी 250 किलो के सापेक्ष 150 से 200 किलो ही उपलब्ध है। जिंक और सल्फर की मात्रा भी निर्धारित स्तर से कम पाई गई।कृषि विभाग अब प्रभावित गांवों में किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने के उपाय बताएगा। खेतों में गोबर की सड़ी खाद, जैविक उर्वरक और हरी खाद के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। फसल अवशेषों को जलाने के बजाय खेतों में उनका उचित प्रबंधन करने की सलाह भी दी जाएगी। इसके साथ ही मिट्टी की नियमित जांच कराकर जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करने पर जोर रहेगा।इन 20 गांवों से जुटाए गए थे सैंपलजिले के 20 गांवों से दो हजार मिट्टी के नमूने जुटाए गए हैं। इन गांवों में छिजारसी, लाखन, गालंद, तिसौली खेड़ा, देहरा, लुखराड़ा, शेखपुर, शाहमीउद्दीनपुर, मलकपुर, ददायरा, खेड़ा दरियापुर, बीरमपुर, कनिया कल्याणपुर, मोहम्मदपुर आजमपुर, मुबारिकपुर सलामतपुर, पलवाड़ा, मोहम्मदपुर रुस्तमपुर, नानई नेकनामपुर, अलीपुर और बहापुर ठेरा शामिल हैं। इन सभी गांवों की मिट्टी में जीवांश कार्बन की बेहद कमी मिली है।-ग्रामीणों को कर रहे जागरूक-20 गांवों से मिट्टी के दो हजार नमूने जुटाए थे, इनमें पोषक तत्वों की काफी कमी मिली है। ग्रामीणों को हरी खाद, जैविक उर्वरकों के प्रयोग की सलाह दी जा रही है। मृदा स्वास्थ्य सुधारने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है।योगेंद्र कुमार, उप कृषि निदेशक।