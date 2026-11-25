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पीड़ित मुकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे वह परिवार के साथ शहर के चौहान गार्डन में भांजे की शादी में गए थे। रात करीब पौने बारह बजे पड़ोसियों ने फोन कर मकान में आग लगने की सूचना दी। घर पहुंचने पर मुख्य गेट के निचले हिस्से में आग लगी मिली। पीड़ित के अनुसार आग मुख्य गेट के नीचे से लगाई गई थी। इस दौरान घर में रखे कपड़े और कुछ आभूषण भी जल गए। उन्होंने एक लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने की बात कही है। मुकेश ने शॉर्ट सर्किट की आशंका से इन्कार करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति पर आग लगाने का शक जताया है। उन्होंने पुलिस से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।