Hapur News: बस स्टैंड की जमीन पर अतिक्रमण, मॉडल परिसर का प्रस्ताव फाइलों में

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उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर पालिका ने कुछ समय पहले संयुक्त रूप से यहां बस स्टैंड विकसित करने की घोषणा की थी। उद्देश्य था कि यात्रियों को नगर में ही निगम की बसें मिलें और उन्हें आवागमन में परेशानी न हो। लेकिन निर्धारित जमीन पर आज भी बस स्टैंड जैसी व्यवस्था दिखाई नहीं देती। स्थानीय लोगों के अनुसार, स्थल का इस्तेमाल घरेलू कार्यों में हो रहा है। ऐसे में बस संचालन की योजना और मॉडल परिसर का प्रस्ताव दोनों ही जमीन पर बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। नगर पालिका की 31 अक्तूबर को हुई बोर्ड बैठक में इसी बस अड्डे पर मॉडल परिसर बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। इसके बाद सवाल यह है कि प्रस्ताव पारित होने के बाद जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर निर्माण की दिशा में कब कदम उठेंगे। स्थानीय निवासी संजय का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के नाम पर जमीन निर्धारित हुई थी, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा। पहले अतिक्रमण हटाकर बस स्टैंड की व्यवस्था शुरू होनी चाहिए।सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि निर्धारित बस स्टैंड की स्थिति की जानकारी लेकर जांच कराई जाएगी। स्थल पर अतिक्रमण और उपयोग की स्थिति स्पष्ट होने पर संबंधित विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ईओ इंद्रपाल सिंह ने बताया कि 31 अक्तूबर की बोर्ड बैठक में बस अड्डे पर मॉडल परिसर बनाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। प्रस्ताव के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।