Hapur News: बिजलीघर के पास छत पर मिला वृद्ध का शव

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मोहल्ला गढ़ी निवासी महमूद अली शुक्रवार सुबह घर से निकले थे। देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश में जुटे थे। शनिवार सुबह लोगों ने मार्केट की छत पर शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। परिजनों के अनुसार करीब 15 वर्ष पहले महमूद अली का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। इसके बाद वह अक्सर घर से बाहर घूमते रहते थे। विज्ञापन

वह पहले चादर धुलाई का काम करते थे। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि शव पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार किया है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मोहल्ला गढ़ी निवासी महमूद अली शुक्रवार सुबह घर से निकले थे। देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश में जुटे थे। शनिवार सुबह लोगों ने मार्केट की छत पर शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। परिजनों के अनुसार करीब 15 वर्ष पहले महमूद अली का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। इसके बाद वह अक्सर घर से बाहर घूमते रहते थे।वह पहले चादर धुलाई का काम करते थे। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि शव पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार किया है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांधी बाजार में बिजलीघर के पास मार्केट की छत पर शनिवार सुबह 70 वर्षीय वृद्ध का शव मिला। शुक्रवार सुबह घर से निकलने के बाद परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। लोगों की सूचना पर पहुंच पुलिस ने जांच की। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।