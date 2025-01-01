Hapur News: हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार, भारी मात्रा में मांस बरामद
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:25 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:25 AM IST
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सिंभावली। नेशनल हाईवे-09 पर गांव बक्सर के फ्लाईओवर पर बुधवार सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद कार की तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में पशु मांस बरामद हुआ। जानकारी मिलने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चालक समेत उसके साथी क्षतिग्रस्त वाहन को वहीं छोड़कर भाग गए। तलाशी के दौरान कार से बरामद मांस के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। फिलहाल मांस किस पशु का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। जिला संयोजक राहुल शर्मा ने बताया कि संगठन की ओर से पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
सीओ राहुल यादव ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बरामद मांस के नमूने की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। कार और उसमें मिले मांस के संबंध में अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस के अनुसार हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चालक समेत उसके साथी क्षतिग्रस्त वाहन को वहीं छोड़कर भाग गए। तलाशी के दौरान कार से बरामद मांस के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। फिलहाल मांस किस पशु का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। जिला संयोजक राहुल शर्मा ने बताया कि संगठन की ओर से पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
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सीओ राहुल यादव ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बरामद मांस के नमूने की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। कार और उसमें मिले मांस के संबंध में अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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