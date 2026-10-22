Hapur News: पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीओ राहुल यादव ने बताया कि बृहस्पतिवार को गांव इनायतपुर में एक युवक का शव पेड़ से लटके होने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी जुटाई।युवक की उम्र लगभग 28 वर्ष है। उन्होंने बताया कि शव की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। शव की शिनाख्त होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सीओ ने बताया कि आसपास के थाना क्षेत्र में युवक के फोटो भेजे गए हैं, जल्द शिनाख्त और मौत के कारण स्पष्ट करने का प्रयास जारी है। संवाद