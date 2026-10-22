फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Body of an unidentified young man found hanging from a tree

Hapur News: पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव

Thu, 22 Oct 2026 11:32 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Body of an unidentified young man found hanging from a tree
गढ़मुक्तेश्वर। खादर क्षेत्र के गांव इनायतपुर में बृहस्पतिवार को यूकेलिप्टस के पेड़ पर अज्ञात युवक का शव लटका मिलने से क्षेत्र में बेचैनी का माहौल बन गया। युवक की उम्र करीब 28 वर्ष बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है।
विज्ञापन

सीओ राहुल यादव ने बताया कि बृहस्पतिवार को गांव इनायतपुर में एक युवक का शव पेड़ से लटके होने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी जुटाई।
विज्ञापन

युवक की उम्र लगभग 28 वर्ष है। उन्होंने बताया कि शव की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। शव की शिनाख्त होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सीओ ने बताया कि आसपास के थाना क्षेत्र में युवक के फोटो भेजे गए हैं, जल्द शिनाख्त और मौत के कारण स्पष्ट करने का प्रयास जारी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed