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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Accusation of encroaching on land by breaking the field boundary; threats issued while brandishing a handgun.

Hapur News: खेत की डोल तोड़कर जमीन पर कब्जे का आरोप, तमंचा दिखाकर धमकाया

Sun, 25 Oct 2026 01:47 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:47 AM IST
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Accusation of encroaching on land by breaking the field boundary; threats issued while brandishing a handgun.
गढ़मुक्तेश्वर। लडपुरा गांव निवासी एक व्यक्ति ने गांव के कुछ लोगों पर कृषि भूमि की डोल तोड़ने का आरोप लगाया है। उसने खेत को अपने चक में मिलाने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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पीड़ित सेविन ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया। उनके परिवार की खसरा संख्या 123 में करीब ढाई बीघा कृषि भूमि है। सेविन का आरोप है कि 15 अक्तूबर की सुबह करीब आठ बजे गांव के दो लोगों ने खेत की डोल तोड़ दी। उन्होंने जमीन को अपने चक में मिला लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने होमगार्ड होने का रौब दिखाते हुए जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। शाम को रास्ते में मिलने पर सेविन ने डोल तोड़ने का कारण पूछा। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए दोबारा डोल लगाने पर गोली मारने की धमकी दी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने तमंचा निकालकर उसकी तरफ तान दिया।
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पीड़ित ने शोर मचाकर किसी तरह अपनी जान बचाई। उसने परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पुलिस उपाधीक्षक राहुल यादव ने बताया कि मामले में जांच कराई जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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