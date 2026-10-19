Hapur News: ब्रजघाट में अब नई जगह बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, 16 बीघा जमीन पर्यटन विभाग को दी

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ब्रजघाट का विकास हरिद्वार की तर्ज पर हो रहा है। वर्तमान में यहां गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी है। पार्किंग की बड़ी समस्या के कारण बड़े आयोजनों पर हाईवे-09 पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगता है। इससे सड़क दुर्घटनाएं होने का खतरा रहता है।जिसे देखते हुए ब्रजघाट में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए हाईवे-09 पर एक बार में 600 वाहनों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग और प्रवेश द्वार का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। इसके लिए करीब 6500 वर्ग मीटर भूमि निर्धारित की गई थी। परियोजना पर लगभग 43.33 करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे। निर्माण कार्य 30 जून 2025 से शुरू होकर 29 जून 2027 तक पूरा होना था। पर्यटन विभाग की ओर से करीब सात महीने पहले निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया था, लेकिन बाद में रेलवे लाइन के चौड़ीकरण की योजना के चलते काम को रोकना पड़ा।मामले में ईओ पवित्रा त्रिपाठी का कहना है कि अंतरराज्यीय बस अड्डे के लिए चिह्नित 60 बीघा में से 16 बीघा जमीन मल्टीलेवल पार्किंग और प्रवेश द्वार के लिए दी गई है। पर्यटन विभाग नई डीपीआर बना रहा है। इसके बाद निर्माण शुरू होगा।रेलवे लाइन के एलाइनमेंट में आ रही थी जमीनदिल्ली से सीतापुर तक रेलवे लाइन का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। इसके तहत पहले से बिछी दो रेलवे लाइनों के समानांतर दो नई लाइनें बिछाई जानी हैं। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति भी मिल चुकी है। रेलवे की नई लाइनों के एलाइनमेंट में मल्टीलेvel पार्किंग के लिए निर्धारित भूमि का हिस्सा आ रहा था। ऐसे में रेलवे लाइन के चौड़ीकरण और पार्किंग निर्माण के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। इसी कारण पर्यटन विभाग को निर्माण कार्य रोकना पड़ा।नई जगह पर तैयार होगी डीपीआरनिर्माण कार्य रुकने के बाद परियोजना के लिए वैकल्पिक भूमि की तलाश की जा रही थी। अब हाईवे-09 पर अंतरराज्यीय बस अड्डे के लिए चिह्नित 60 बीघा भूमि में से 16 बीघा जमीन पर्यटन विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। इससे पार्किंग और प्रवेश द्वार के निर्माण का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। नई भूमि मिलने के बाद पर्यटन विभाग को परियोजना के दस्तावेज में स्थल परिवर्तन से संबंधित संशोधन करने होंगे। इसके साथ ही नई जगह के अनुरूप डीपीआर तैयार होगी।ब्रजघाट में बनेगा पर्यटन सुविधा केंद्रतीर्थनगरी ब्रजघाट गंगानगरी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। करीब दो बीघा जमीन पर बनने वाले इस केंद्र में श्रद्धालुओं को विश्राम करने से लेकर खानपान और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा पेयजल, शौचालय और खानपान समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ब्रजघाट आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। बता दें कि विशेष पर्वों, अमावस्या और पूर्णिमा के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटन सुविधा केंद्र बनने से यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।