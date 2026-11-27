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विधानसभा क्षेत्र के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान में अभी मतदाताओं से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरवाए जा रहे हैं। 16 दिसंबर तक यह अभियान चलेगा और इसके बाद चार जनवरी 2027 को विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची जारी होगी लेकिन इससे पहले जिले में छूटे मतदाताओं को जोड़ने को लेकर बड़े सवाल हैं। जिम्मेदार अधिकारी अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। इस सूची में 18 से लेकर 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और महिला मतदाताओं के नाम सबसे अधिक छूटे होने की बात सामने आई है। पड़ताल में सामने आया है कि शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। इस पर डीएम कविता मीना ने उच्च शिक्षा विभाग की अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसी प्रकार महिलाओं के कल्याण से जुड़े विभागों के अधिकारियों ने एसआईआर से लेकर एसएसआर तक की प्रक्रिया में हीलाहवाली की है। ये सामने आ रहा है कि बीएलओ घर-घर न जाकर एक ही स्थान पर बैठ जाते हैं। यदि घर-घर सर्वे होगा तो फिर इन मतदाताओं को तलाशकर फॉर्म-6 भरवाए जा सकते हैं। वहीं, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ पर लोगों के फॉर्म लेकर जमा न करना, गलत फॉर्म को सही न कराने जैसे आरोप भी लग रहे हैं।जनसंख्या से निकाला जा रहा मतदाताओं का प्रतिशतबता दें कि निर्वाचन आयोग मानता है कि जिले की कुल जनसंख्या में से करीब 60 से 64 प्रतिशत लोग अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं, जो मतदाता बनते हैं। एसआईआर में जिले की जनसंख्या करीब 22.50 लाख थी। उस दौरान करीब 1.88 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए थे। नाम कटने के बाद जनसंख्या करीब 20.62 लाख रह जाती है, इसका 60 से 64 प्रतिशत हिस्सा मतदाता होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी करीब 1.70 लाख मतदाता नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान चिंता जताई थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक चैनल को दिए साक्षात्कार में एसआईआर के दौरान प्रदेश के करीब 1.25 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद ही यह सक्रियता बढ़ी है।प्रशासन ने झोंकी पूरी ताकत, कॉलेजों में चलेगा अभियानमतदाता सूची दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। एडीएम डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा ने बताया कि जिले में बनाई गईं सभी हेल्प डेस्क पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की पूरी मतदाता सूची मौजूद रहेगी। लोग अपने मोहल्ले व गांव की सूची देख सकते हैं, जो जरूरत के अनुसार फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरकर जमा करेंगे। इसके अलावा सभी कॉलेजों में बैठक की गई है। राशन की दुकानों, कूड़ा एकत्र करने वाले वाहनों, सीएचसी व पीएचसी, शिक्षा विभाग, नगर पालिका, ब्लॉक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, स्वयं सहायता समूह आदि विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर अब प्रचार-प्रसार भी कराया जा रहा है, जो घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं को जोड़ने का कार्य पूरा करेंगे।दो दिन में भरे गए थे 8353 फॉर्मएसएसआर अभियान के दौरान करीब 1.70 लाख मतदाताओं को जोड़ना है तो शेष 20 दिनों में हर दिन करीब 8500 फॉर्म-6 भरवाने होंगे। पिछले शनिवार व रविवार को चले विशेष अभियान में भी 8353 फॉर्म जिले के 1101 मतदान स्थलों पर जमा हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में हर दिन फॉर्म भरवाना ही अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती होगी।यह कहती हैं अधिकारीमुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों का जिले में पालन कराया जा रहा है। सभी पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए जिले में बूथों और तहसीलों पर अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है।- कविता मीना, डीएम हापुड़