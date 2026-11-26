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रमपुरा गांव निवासी व भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के युवा जिला सचिव रोहित सिरोही ने बताया कि वह गांव के ही नरेंद्र सिरोही के साथ खेतों से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्हें बीरपाल सिंह के ईंख के खेत की तरफ तेंदुआ जाता दिखाई दिया। उनके अनुसार, आहट पाकर तेंदुआ घने गन्ने के खेत में जाकर छिप गया। सूचना मिलते ही अंकित सिरोही और दानवीर सिरोही समेत कई ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और आसपास तलाश भी की, लेकिन गन्ने की फसल घनी होने के कारण तेंदुए का पता नहीं चल सका।उधर, रसूलपुर निवासी कालू चौधरी ने भी दावा किया है कि रमपुरा के जंगल में स्थित उनके खेतों के पास उन्हें भी तेंदुआ दिखाई दिया है। तेंदुए दिखाई देने के दावे से रमपुरा, बनखंडा, नयाबास, हाजीपुर समेत कई गांवों के ग्रामीण दहशत में हैं। रोहित सिरोही ने तेंदुए देखे जाने की जानकारी एसडीएम हापुड़ को दी और उसके बाद वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग से डिप्टी रेंजर जोगपाल सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे रहे।डिप्टी वन रेंजर जोगपाल सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा तेंदुए देखे जाने की जानकारी पर मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। अभी तक तेंदुए के पंजे के निशान नहीं मिले हैं। वहीं ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है।