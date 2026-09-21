Hapur News: 16 वर्षीय छात्रा लापता, मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज

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मां के अनुसार उनकी 16 वर्षीय बेटी 16 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे घर से निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारी और आसपास के स्थानों पर उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। छात्रा शहर के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ती है। मां ने पुलिस से बेटी को तलाशने की गुहार लगाई है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि पुलिस टीम छात्रा की तलाश कर रही है। आसपास के स्थानों और संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई जा रही है।

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पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहर के एक मोहल्ले से 16 वर्षीय छात्रा लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर मां ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है।