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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   16-year-old female student missing; case registered based on mother's complaint

Hapur News: 16 वर्षीय छात्रा लापता, मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज

Mon, 21 Sep 2026 10:42 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:42 PM IST
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16-year-old female student missing; case registered based on mother's complaint
पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहर के एक मोहल्ले से 16 वर्षीय छात्रा लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर मां ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है।
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मां के अनुसार उनकी 16 वर्षीय बेटी 16 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे घर से निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारी और आसपास के स्थानों पर उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। छात्रा शहर के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ती है। मां ने पुलिस से बेटी को तलाशने की गुहार लगाई है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि पुलिस टीम छात्रा की तलाश कर रही है। आसपास के स्थानों और संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई जा रही है।
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