Hamirpur News: सूखे कुएं में गिरकर युवती घायल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:57 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:57 PM IST
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कुरार (हमीरपुर)। क्षेत्र के बचरौली गांव में शुक्रवार शाम सूखे कुएं में गिरने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव निवासी रामकरण की बेटी कल्लू (19) शुक्रवार शाम पड़ोस में सूखे कुएं के पास खड़ी थी। इसी दाैरान उसका संतुलन बिगड़ गया और कुएं में जा गिरी। ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकालकर सीएचसी में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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