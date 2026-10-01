Hamirpur News: थाने के बाहर युवक के पिता की चप्पलों से पिटाई

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बयानों के बाद युवती की मां नाराज हो गई। आरोप है कि उसने अपने बेटे के साथ मिलकर बिवांर थाने के बाहर युवक के पिता को चप्पलों से पीट दिया। घटना के बाद मां अपने बेटे के साथ बोलेरो में बैठकर वहां से चली गई। थाना प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि युवक अभी थाने में है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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बिवांर। थाना क्षेत्र के एक गांव से 20 सितंबर को बिठूर निवासी युवक के साथ गई युवती को पुलिस ने बुधवार को बरामद कर लिया। बृहस्पतिवार को युवती के न्यायालय में बयान कराए गए। बताया जा रहा है कि युवती ने अपने बयानों में युवक के पक्ष में बात कही।