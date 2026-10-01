Hamirpur News: युवक ने नीम के पेड़ से फंदा लगाकर दी जान

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अजनर निवासी मोतीलाल (30) सुबह भोजन करने के बाद घर से निकल गया। काफी देर तक उसके वापस न आने पर परिजन ने खोजबीन की। तलाश करने के दौरान मोतीलाल का शव खेत की मेड़ पर लगे नीम के पेड़ से रस्सी के फंदे पर लटकता मिला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर परिजन से जानकारी ली। मृतक के पिता किशोरीलाल ने बताया कि घर पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। बेटा पहले भी कई बार घर से चला जाता था लेकिन बाद में घर लौट आता था। इस बार उसके न लौटने पर तलाश की गई तो शव फंदे से लटकता मिला। परिजन उसे शराब का आदी बता रहे हैं। थानाध्यक्ष विनोद कुमार का कहना है कि घटना की जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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अजनर (महोबा)। कस्बा अजनर में एक युवक का शव बृहस्पतिवार को नीम के पेड़ पर फंदे से लटकता मिला। युवक नशे का लती बताया जा रहा है। पहले भी वह बिना बताए घर से कई बार गायब हो चुका था। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।